Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Am mehreren Fahrzeugen Reifen zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wohlgelegen (ots)

Ein unbekannter Täter zerstach in der Nacht von Montag auf Dienstag im Stadtteil Wohlgelegen an mehreren Fahrzeugen die Reifen. In der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 10 Uhr beschädigte der Unbekannte in der Weylstraße mit einem unbekannten Gegenstand die an mindestens sieben geparkten Autos die Reifen. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell