Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidiums Ludwigsburg: Vaihingen an der Enz: Nach versuchtem Totschlag Haftbefehl gegen 23-Jährigen erlassen

Ludwigsburg (ots)

Wegen versuchten Totschlags erließ ein Haftrichter am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn Haftbefehl gegen einen 23 Jahre alten Mann, der am Samstagvormittag mit einem Küchenmesser einen gleichaltrigen Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Hauffstraße in Vaihingen an der Enz attackiert haben soll. Aus noch unbekannter Ursache gerieten die beiden Männer am Samstag gegen 11.50 Uhr in Streit. Der 23-jährige Tatverdächtige soll sich dann mit einem Messer aus der Gemeinschaftsküche bewaffnet und im Anschluss daran stichartige Bewegungen in Richtung seines Kontrahenten ausgeführt haben, die. dieser abwehren konnte. Anschließend gelang dem Opfer die Flucht vor das Gebäude. Der Tatverdächtige, der möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, alarmierte schließlich selbst die Polizei und ließ sich widerstandlos vorläufig festnehmen. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 23 Jahre alte Kontrahent erlitt nur leichte Verletzungen. Die Ermittlungen dauern an.

