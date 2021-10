Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim - Ochsenbach: Unfallflucht in der Güglinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Montag, zwischen Mitternacht und 10 Uhr morgens, kam es in der Güglinger Straße in Sachsenheim - Ochsenbach zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrer streifte einen am Fahrbahnrand stehenden Mercedes und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund der Beschädigung wird davon ausgegangen, dass der Unbekannte einen LKW lenkte. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf ungefähr 2.000 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz bittet Zeugen, die weitere Angaben zur Sache machen können, sich unter der Telefonnummer 07042 941-0 zu melden.

