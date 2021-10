Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Wohnmobil geriet auf Autobahn in Brand

Wittenburg / Stolpe (ots)

Auf der BAB 24 bei Wittenburg ist am Freitagvormittag gegen 10:30 Uhr ein Wohnmobil in Brand geraten. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig anhalten und sich in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Wohnmobil bereits in voller Ausdehnung. Die Löscharbeiten dauern momentan noch an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Auch die Brandursache steht noch nicht eindeutig fest, obwohl derzeit vieles auf eine technische Ursache deutet. Im Zuge der Lösch- und Bergungsarbeiten sind derzeit beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt ab der Anschlussstelle Wittenburg.

