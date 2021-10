Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Widersacher trugen tätliche Auseinandersetzung im Discounter aus

Neustadt-Glewe (ots)

In einem Discounter in Neustadt-Glewe kam es am frühen Donnerstagabend zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei wurde einer der beiden Widersacher, ein 31-jähriger Deutscher, leicht verletzt. Er kam mit einer erlittenen Kopfverletzung anschließend in ein Krankenhaus. Vorausgegangen war offenbar Streit, in dessen Folge beide Männer aufeinander losgingen. Einer der beiden Männer führte eine Axt bei sich, die bei der Auseinandersetzung jedoch nicht zur Anwendung kam. Die Polizei kam zum Einsatz und nahm eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Gegen den an der Auseinandersetzung beteiligten 37-jährigen Deutschen, der beim Eintreffen der Polizei bereits geflüchtet war, wurde zudem eine Anzeige wegen Bedrohung aufgenommen.

