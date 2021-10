Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Misslungener Kletterversuch - Mann stürzte rund 10 Meter in die Tiefe

Hagenow (ots)

Bei einem misslungenen Kletterversuch ist ein 43-jähriger Mann am späten Mittwochabend in Hagenow in die Tiefe gestürzt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Vorfall ereignete sich gegen 21:30 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Rudolf-Tarnow-Straße. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der alkoholisierte Mieter einer Wohnung im zweiten Obergeschoss versucht, vom Badfenster aus in das benachbarte Küchenfenster zu gelangen. Beim Versuch, in das angrenzende Fenster zu klettern, verlor er den Halt und stützte rund 10 Meter in die Tiefe. Er kam auf einer Rasenfläche vor dem Haus zum Liegen. Rettungskräfte brachten den Mann, der augenscheinlich eine Armfraktur erlitt, ins Krankenhaus. Zuvor stellte die Polizei beim 43-jährigen Deutschen, der bei Bewusstsein war, einen Atemalkoholwert von 1,64 Promille fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell