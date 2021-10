Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrerin kollidiert mit parkenden PKW

Crivitz (ots)

In Crivitz ist am frühen Dienstagabend ein PKW mit einem parkenden Auto kollidiert. Dabei wurde die 41-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin leicht verletzt. Dem Spurenaufkommen zufolge kam die Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Wagen gegen ein stehendes Auto, welches auf einem Parkstreifen stand. Dabei kippte das Auto der 41-jährigen Deutschen auf die Seite. Die Frau wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der sich ersten Schätzungen zufolge insgesamt auf ca. 15.000 Euro belaufen soll.

