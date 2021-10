Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrradfahrer von PKW erfasst

Lübtheen (ots)

In Jessenitz ist am Dienstagnachmittag ein Fahrradfahrer von einem PKW erfasst und leicht verletzt worden. Das 17-jährige deutsche Unfallopfer erlitt dabei Schürfwunden und wurde anschließend ambulant im Krankenhaus behandelt. Die am Unfall beteiligte Autofahrerin blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

