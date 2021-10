Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Toter aus Elde identifiziert - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Grabow (ots)

Die Leiche eines am vergangenen Donnerstag in der Elde in Grabow aufgefundenen Mannes konnte nun zweifelsfrei identifiziert werden. Demnach handelt es sich um einen 20-jährigen Mann aus Wismar, der seit dem 23. September dieses Jahres als vermisst galt (wir informierten). Der 20-Jährige entfernte sich an jenem Abend ohne Angabe von Gründen plötzlich von einer privaten Party in Grabow und konnte trotz umfangreicher polizeilicher Fahndungsmaßnahmen zunächst nicht gefunden werden. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern derzeit noch an. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Die Medien und Dritte werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell