Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Versuchte Geldautomaten-Sprengung - Verdächtiger festgenommen

Duisburg (ots)

Zwei Männer haben Freitagmorgen (9. Juli, 3:55 Uhr) versucht, Geldautomaten einer Bankfiliale am Wedauer Markt zu sprengen. Die Polizei beobachtete, wie einer der Verdächtigen (29) durch ein Fenster in die Bank einstieg. Die Einsatzkräfte nahmen ihn in der Filiale fest. Er wird Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Ein mutmaßlicher Komplize flüchtete zu Fuß. Direkt vor der Bank stellten die Beamten einen gestohlenen Opel Astra sicher, der offenbar von den Verdächtigen gefahren wurde. Die Kripo sicherte Spuren und sucht nach dem Flüchtigen.

