Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - 10-Jähriger prallt mit Roller gegen Auto

Leichte Verletzungen erlitt ein Junge bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Ulm.

Ulm (ots)

Das Kind fuhr gegen 18.45 Uhr mit dem Roller auf dem linken Gehweg in der Römerstraße in Richtung Stadtmitte. Von links aus der Ziegelgasse kam ein Autofahrer, der in die Römerstraße abbiegen wollte. Der Junge, der bergab fuhr, konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen das Auto des 51-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Jetzt ermittelt die Verkehrspolizei aus Laupheim den genauen Unfallhergang. Sie bittet unter der Telefon-Nr. 07392/96300 um Zeugenhinweise. Der Sachschaden am Auto ist gering.

++++1263244

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell