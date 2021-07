Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Radfahrer fährt Fußgängerin an

Duisburg (ots)

Ein Fahrradfahrer hat am Mittwoch (7. Juli, 13:45 Uhr) bei einem Ausweichmanöver am Sternbuschweg eine Fußgängerin angefahren. Der 59-Jährige auf dem Rad war einem Lieferanten ausgewichen, der Kästen aus seinem Lieferwagen auf dem Radweg ablud. Dabei übersah er eine Fußgängerin (29), die gerade aus dem Haus kam. Beide stießen zusammen. Das Fahrrad geriet vor ein geparktes Auto und beschädigte es. Die 29-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell