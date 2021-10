Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei stellt mutmaßlichen Graffiti- Sprayer auf frischer Tat

Hagenow (ots)

In Hagenow hat die Polizei am Donnerstagabend einen mutmaßlichen Graffiti- Sprayer auf frischer Tat gestellt. Ein zweiter Tatverdächtiger befindet sich noch auf der Flucht. Er ist der Polizei allerdings bereits namentlich bekannt. Die beiden Männer sollen ein Trafohäuschen in der Königsstraße großflächig mit Schriftzügen eines Fußballklubs beschmiert haben. Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 19:30 Uhr über diesen Vorfall informiert. Wenige Minuten später hatte die Polizei einen der beiden Tatverdächtigen, einen 30-jährigen aus Polen stammenden Mann, stellen können. Bei ihm fand die Polizei mehrere Farbspraydosen. Die Polizei erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der durch diese Schmiererei angerichtete Sachschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 2.000 Euro belaufen. Im Zuge der Ermittlungen prüft die Polizei, ob die Tatverdächtigen möglicherweise für weitere Graffitischmierereien in Hagenow, die es in der Vergangenheit mehrfach gab, in Frage kommen.

