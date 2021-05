Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerer Verkehrsunfall mit 1,54 Promille - Haan - 2105097

Mettmann (ots)

Auf der Alleestraße in Haan ist es am Donnerstag (20. Mai 2021) gegen 17.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit zwei schwerverletzten Personen gekommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro.

Das war geschehen:

Gegen 17.30 Uhr war ein 43-jähriger Haaner mit einem Mercedes Vito auf der Alleestraße in Richtung des Kreisverkehrs unterwegs. Aus dem Kreisverkehr kam ihm mit überhöhter Geschwindigkeit ein schwarzer Audi entgegen, der einem direkt nach dem Kreisverkehr in Richtung Innenstadt geparkten LKW ausweichen wollte. Dadurch geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Mercedes Vito. Der 43-jährige Haaner sowie sein 13-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Audi-Fahrer flüchtete vom Unfallort, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Aufmerksame Zeugen machten die Feuerwehr Haan bei deren Eintreffen darauf aufmerksam. Zwei Feuerwehrmänner konnten den Flüchtigen aufgrund der Kratzspuren auf der Fahrbahn bis zu einer Einfahrt verfolgen, wo er der Polizei übergeben wurde.

Der 56-jährige Audi-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille (0,77 mg/l). Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 14.000 Euro. Der Führerschein des 56-Jährigen wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

