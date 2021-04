Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Unfallverursacher, der am Freitag, 9.4.2021, zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr die Fahrertür eines schwarzen 3er BMW auf der Straße Nordufer in Warendorf beschädigte. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

