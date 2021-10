Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht am Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Montag zwischen 9:30 Uhr und 18:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Bietigheim-Bissingen zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter beschädigte beim Ausparken einen parkenden VW und verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet Zeugen, die Beobachtungen zu dem Unfall gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07142 405-0 zu melden.

