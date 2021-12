Polizei Hagen

POL-HA: Bekannter macht Anwohnerin auf Einbruch aufmerksam

Hagen-Mitte (ots)

Ein aufmerksamer 45-Jähriger erkundigte sich am Dienstag (14.12.2021) bei einer Hagenerin, warum ein Fenster ihrer Wohnung offen steht, obwohl diese augenscheinlich nicht Zuhause ist. Die 39-Jährige stellte nach dem Anruf ihres Bekannten fest, dass in ihrer Abwesenheit zwischen 15 Uhr und 19.15 Uhr Unbekannte in ihre Wohnung in der Körnerstraße eingedrungen waren. Sie fand mehrere Schranktüren und Schubladen geöffnet vor. Zudem standen sämtlichen Räumen offen. Die Frau konnte bereits im Beisein der Polizei angeben, dass eine Spardose und Schmuck entwendet wurden. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

