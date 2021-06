Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zwei Radfahrer frontal ineinander gefahren // Pressemitteilung Nr.1

Heidelberg (ots)

Am Montag gegen 15:35 Uhr kollidierten auf dem Radweg in der Lessingstraße zwei Radfahrer frontal miteinander, wodurch mindestens einer dar Radfahrer verletzt wurde. Wie schwer die Verletzungen sind, ist derzeit noch unklar. An dem Unfall war auch ein Taxi beteiligt. Dessen Zusammenhang mit dem Unfall ist jedoch zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch unklar.

