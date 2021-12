Polizei Hagen

POL-HA: Frau klemmt sich Arm zwischen Auto und Parkautoamten ein

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag (14.12.2021) fuhr eine Frau mit ihrem VW auf einen Parkplatz in der Böhmerstraße. Dabei touchierte sie den Ticketautomaten mit ihrem Außenspiegel. Für einen kurzen Moment hatte sie sich festgefahren. Die 22-Jährige hatte den Arm aus dem Fenster gelegt, als ihr Auto plötzlich zurückrollte. Dabei klemmte sie sich ihren Arm zwischen dem Ticketautomaten und ihrem VW ein. Als sie um Hilfe rief, erschienen einige Passanten. Diese schoben den PKW zur Seite, sodass die Lüdenscheiderin ihren Arm befreien konnte. Sie wurde wenig später leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fertigte eine Unfallanzeige. (hir)

