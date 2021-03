Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen, Landkreis Tuttlingen) Radfahrer bei Unfall an Schulter und Rücken verletzt (01.03.2021)

Denkingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer, bei welchem sich der Biker Verletzungen an Schulter und Rücken zugezogen hat, ist es am Montagnachmittag an der Einmündung der Kreisstraße 5907 auf die Hauptstraße (Landesstraße 433) am Ortsende von Denkingen gekommen. Kurz nach 14.30 Uhr wollte ein 57-jähriger Fahrer eines Honda Civic - von der Hauptstraße 150 kommend - die bevorrechtigte L 433 geradeaus in Richtung K 5907 überqueren. Hierbei übersah der Mann einen von links nahenden Rennradfahrer, der auf der Hauptstraße/L 433 in Richtung Gosheim unterwegs war. Bei einem folgenden Zusammenprall zwischen dem Auto und dem Biker stürzte der 65-jährige Radfahrer und zog sich Verletzungen am Rücken und an einer Schulter zu. Nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte wurde der verletzte 65-Jährige zur weiteren Behandlung und Beobachtung in die Tuttlinger Klinik gebracht. Durch den Unfall entstand an dem Auto und dem hochwertigen Rennrad Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell