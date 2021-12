Polizei Hagen

POL-HA: 62-jähriger Autofahrer mit knapp 2 Promille verursacht in kurzer Zeit zwei Verkehrsunfälle

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwochabend (15.12.2021) verursachte ein 62-jähriger Autofahrer in Haspe zwei Verkehrsunfälle und stand dabei unter dem Einfluss von Alkohol. Gegen 19.15 Uhr wurden Polizeibeamte in die Salzburger Straße gerufen, weil dort aufgrund eines Wasserrohrbruchs Fahrzeuge versetzt werden mussten. Vor Ort wurden die Beamten auf einen 62-jährigen Mann aufmerksam, der seinen Mercedes umsetzen wollte und beim Einparken in die neue Parklücke einen dort stehenden schwarzen Ford touchierte. Als er dies bemerkte, fuhr der Hagener weiter, um einen neuen Parkplatz zu suchen. Dazu rangierte der Mann mit seinem Fahrzeug in der Wiener Straße und kollidierte dabei erneut mit einem weiteren, dort abgestellten PKW. Dieser Unfall wurde durch eine Zeugin wahrgenommen, die die Leitstelle der Polizei darüber in Kenntnis setzte. Als der 62-Jährige kurz darauf wieder mit seinem Fahrzeug bei den Polizeibeamten ankam, um den ersten Unfall aufnehmen zu lassen, bemerkten diese einen starken Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Auf Nachfrage sagte der Mann den Polizisten, dass er den zweiten Unfall nicht bemerkt habe. Er musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 62-Jährigen und leiteten Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Alkoholgenusses ein. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

