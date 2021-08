FW-EN: Brand in einer Stromunterverteilung

Feuerwehr Hattingen

Die Hattinger Feuerwehr ist gestern Abend zu einem Brandeinsatz in einem Hochhaus in der Straße "Reschop" alarmiert worden.

Hier brannte ein Unterverteilungskasten in einer Wohnung im 7. Obergeschoss. Es gab eine mäßige Rauchentwicklung in der Wohnung. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung hatte umsichtig und richtig gehandelt. Sie hatte die Tür der Abstellkammer, in der sich der Kasten befand, geschlossen und die Wohnung umgehend mit ihrem Kleinkind verlassen. Beide wurden durch den Rettungsdienst betreut, konnten aber vor Ort verbleiben. Ein weiterer Bewohner der betroffenen Etage hatte versucht, das Gebäude über den Treppenraum zu verlassen. Aufgrund Anstrengung musste auch er durch den Rettungsdienst betreut werden.

Der Angriffstrupp der Feuerwehr ging unter schwerem Atemschutz mit CO2-Löscher und Strahlrohr in die Brandwohnung vor. Die Stromversorgung in der 7. Etage wurde unterbrochen und der Brand zunächst mit dem CO2-Löscher und anschließend mit dem Strahlrohr gelöscht. Der Bereich um den Kasten wurde freigelegt und auf weitere Glutnester hin untersucht.

Da der Treppenraum auch leicht verraucht war, wurde ein Hochleistungslüfter in Stellung gebracht. Einen weiteren Lüfter brachten die Einsatzkräfte vor der betroffenen Wohnung eingesetzt.

Die Brandstelle wurde abschließend mit Wärmebildkamera und Messgerät kontrolliert. Hier gab es keine weiteren Feststellungen.

Die Einsatzstelle wurde an die Wohnungsmieter mit dem Hinweis übergeben, sich in den nächsten Tagen besser nicht in der Wohnung aufzuhalten. Sie kommen bei Verwandten unter.

Alarmiert waren zu diesem Einsatz die hauptamtlichen Kräfte, der Löschzug Mitte sowie die Schutzzielergänzungseinheiten Nord, Oberbredenscheid und Niederwenigern.

