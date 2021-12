Polizei Hagen

POL-HA: Vorfahrt missachtet und mit Lkw zusammengestoßen

Hagen-Vorhalle (ots)

Um kurz nach 7 Uhr stieß eine Autofahrerin am Donnerstag (16.12.2021) auf der Volmarsteiner Straße mit einem Lkw zusammen. Die 19-Jährige wurde in ihrem VW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Die Volmarsteinerin wollte nach bisherigen Ermittlungen aus der Einmündung der Straße Am Süßenberg auf die Volmarsteiner Straße abbiegen. Zur gleichen Zeit war ein 54-jähriger Fahrer eines Lkws aus Hagen kommend in Richtung Wetter unterwegs. Er konnte einen Zusammenstoß trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht mehr verhindern. Die Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Volmarsteiner Straße zwischen der Weststraße und der Straße Am Süßenberg. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.500 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen übernommen. (arn)

