Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand nach Ruhestörung - Zwei Männer schlagen sich mit Polizei

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Freitagmorgen (17.12.2021) fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 4:10 Uhr durch die Lange Straße. Hier machte ein Anwohner auf sich aufmerksam und berichtete von einer Ruhestörung aus einem Mehrfamilienhaus. Die Polizisten konnten die laute Musik und die Gespräche auf der Straße deutlich wahrnahmen. In der Wohnung ließ eine Frau die Beamten eintreten. Auf einem Sofa saßen ein 30- und ein 38-Jähriger. Nachdem diese auf die Ruhestörung hingewiesen wurden, reagierten sie äußerst ungehalten. Sie weigerten sich trotz mehrfacher Aufforderung sich auszuweisen und erklärten, dass keine Ruhestörung stattfände. Dabei wurden die Männer derart aggressiv, dass die Beamten Unterstützungskräfte verständigten. Kurz darauf eskalierte das Gespräch, als der 30-Jährige aus der Wohnung geführt werden sollte. Er begann um sich zu schlagen. Der 38-Jährige versuchte die Polizisten von seinem Kumpan wegzuziehen und diese zu schlagen. Der 30-Jährige fiel gemeinsam mit einem Beamten in einen Wohnzimmerschrank und danach auf den Boden. Als die Unterstützungskräfte hinzukamen, gelang es die Randalierer zu bändigen. Dabei wurden insgesamt sechs Polizisten durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Alle verblieben jedoch dienstfähig. Die betrunkenen Schläger wurden in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Polizisten legten gegen beide Täter eine Anzeige vor. (hir)

