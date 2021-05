Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1115/ Großaspach/ Großbottwar: Verletzte bei Unfall am Stauende

Ludwigsburg (ots)

Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte und etwa 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen gegen 08:00 Uhr auf der Landesstraße 1115 (L1115) zwischen Großaspach und Großbottwar.

Ein 35-jähriger Peugeot-Fahrer, ein 63-jähriger Toyota-Lenker und der 55-jährige Lenker eines Audi waren in dieser Reihenfolge auf der L1115 von Großaspach kommend in Richtung Großbottwar unterwegs. Aufgrund des zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden großen Verkehrsaufkommens an der Ampelkreuzung der L1115 mit der Kreisstraße 1607 (K1607) hatte sich ein Rückstau von etwa 300 Metern gebildet.

Während der 35-Jährige am Stauende anhielt und der 63-Jährige seinen Toyota langsam in Schrittgeschwindigkeit rollen ließ, erkannte der nachfolgende 55-Jährige die Verkehrssituation mutmaßlich nicht und fuhr in der Folge mit seinem Audi wohl nahezu ungebremst auf den Toyota des 63-Jährigen auf. Die Wucht der Kollision schob den Toyota auf den Peugeot des 35-Jährigen.

Der 55-Jährige und ein Beifahrer im Peugeot blieben unverletzt. Der 63-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Die ebenfalls 63-jährige Beifahrerin im Toyota sowie der 35-jährige Peugeot-Lenker verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte die beiden 63-Jährigen nach einer Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Peugeot und der Audi verblieben fahrbereit. Der Toyota erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Für die Rettungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme und Bergung war die L1115 für zwei Stunden voll gesperrt. Neben zwei Rettungswagen und einem Notarzt waren auch mehrere Polizeistreifen der Polizeipräsidien Aalen und Ludwigsburg eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell