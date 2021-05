Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Von der Fahrbahn abgekommen

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach - Am Samstagabend (01.05.), gegen 19 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer die Vogelsbergstraße in Richtung Lauterbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen eine Mauer. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

