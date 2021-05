POL-OH: Verkehrsunfall - Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfall

Ronshausen - Am Sonntagabend (02.05.) befuhr ein Ronshäuser mit seinem Volvo, gegen 21:30 Uhr, die K 57 aus Richtung Ronshausen-Machtlos kommend in Richtung L 3251. Beim Linksabbiegen in Richtung Wildeck übersah er den vorfahrtsberechtigten Skoda-Fahrer aus Lützen (Burgenlandkreis). Es kam zum Zusammenstoß beider Autos im Einmündungsbereich, bei dem ein Gesamtschaden von circa 16.000 Euro entstand.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg - Von Samstagabend (01.05.), gegen 21.00 Uhr, bis Sonntagnachmittag (02.05.), gegen 15.20 Uhr, wurde ein in der Poststraße abgestellter, grauer VW-Golf durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein-/Ausparken beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

