POL-OH: Reifen beschädigt - Tablet aus Lkw gestohlen - Handtasche aus Auto gestohlen - E-Roller aus Mehrfamilienhaus entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Reifen beschädigt

Rotenburg - Unbekannte ließen in der Zeit von Sonntagabend (25.04.) bis Montagabend (26.04.) die Luft aus einem Reifen eines Renault Twingo. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz "Hinterer Steinweg" in der Brotgasse abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tablet aus Lkw gestohlen

Bad Hersfeld - Am Freitagmorgen (30.04.) entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 1:15 Uhr und 1:45 Uhr ein Tablet der Marke "Huawei" aus einem Lkw. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf dem umzäunten Parkplatz eines Firmengeländes im Seilerweg. Durch Überklettern des Zauns gelangten die Täter auf das Gelände und stahlen das Diebesgut in Höhe von circa 200 Euro. Sachschaden entstand nicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handtasche aus Auto gestohlen

Bad Hersfeld - Am Freitagmittag (30.04.) entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12 Uhr eine Handtasche aus einem in der Brandenburger Straße abgestellten Opel Corsa. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Täter an die Tasche samt Inhalt, welche sie im Anschluss unerkannt entwendeten. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 150 Euro. Es entstand darüber hinaus Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Roller aus Mehrfamilienhaus entwendet

Bebra - Vermutlich über ein Baugerüst gelangten Unbekannte in der Zeit von Freitagabend (30.04.) bis Sonntagvormittag (02.05.) in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Hessischen Straße. Dort entwendeten die Täter einen E-Tretroller sowie einen Schlüssel im Wert von insgesamt etwa 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

