Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Hünfeld (ots)

Parkender Elektrokabinenroller angefahren und geflüchtet

Burghaun: In der Zeit von Samstag 21:00 Uhr und Sonntag 06:45 Uhr wurde ein Elektrokabinenroller, der ordnungsgemäß in der Straße Neue Fahrt in Großenmoor geparkt war, von einem unbekannten Fzg. angefahren. Der Kabinenroller wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 700.-EUR. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Hünfeld, Tel.: 06652 96580.

Gefertigt:

Polizeistation Hünfeld, PHK Will

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell