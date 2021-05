Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung der PSt. Fulda

Fulda (ots)

Pkw-Zusammenstoß zwischen Dietershausen und Wisselrod

Am Freitag, den 30.04.2021, gg. 15:27 Uhr, befuhr eine 19-jährige Künzellerin die L3258 aus Richtung Wisselsrod in Fahrtrichtung Dietershausen. Ein 46-jähriger Mann aus Bischofsheim fuhr in entgegengesetzter Richtung. Ca. 100 Meter vor der Einmündung in den Wiegrainer Weg, begannen beide Fahrzeuge ein jeweils vor ihnen fahrendes Fahrzeug zu überholen. Aufgrund des zeitgleichen Überholens kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Das Fahrzeug der Künzellerin kam auf dem angrenzenden Acker, dass Fahrzeug des Bischofsheimers auf der Fahrbahn zum Stillstand. Beide Personen wurden leichtverletzt in die umliegenden Krankenhäuser zur weiteren Untersuchung transportiert. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 25.000 Euro.

(Berichterstatter: Polizeistation Fulda, PHK Fabel)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell