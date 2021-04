Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Philippsthal - Am Mittwoch, 28.04.2021, 17:15 Uhr, befuhr ein 44jähriger Lkw-Fahrer aus Geisa die L 3172 aus Richtung Heimboldshausen in Richtung Harnrode. In Höhe der Brücke hat er die Geschwindigkeit aufgrund der schlechten Straßenbedingungen verringert und im Anschluß angehalten, da er gegen den Bordstein gefahren sei. Der hinter ihm fahrende 56jährige Lkw-Fahrer aus Edermünde bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro.

Heringen - Am 28.04.2021, 15:55 Uhr, befuhr ein 65jähriger Busfahrer aus Eiterfeld die Straße An der Brücke und wollte nach rechts in die Felsenstraße einbiegen. Beim Abbiegen übersah er den von links kommenden 51jährigen Kradfahrer aus Heringen. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und fuhr seitlich gegen den Bus und kam zu Fall. Er wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7.500 Euro.

Bad Hersfeld - Am Freitag, 30.04.2021, gegen 02:00 Uhr, bog unbekannter Fahrzeugführer aus der Dippelstraße kommend in die Straße Rennhöfchen ein. Da es sich bei dieser um eine sehr schmale Gasse handelt, war die Weiterfahrt in Höhe eines Holzschuppens nicht mehr möglich. Er streifte diesen und versuchte nun rückwärts aus der Straße herauszufahren, fuhr jedoch hierbei gegen eine Hauswand. Beim anschließenden Versuch zu Wenden überfuhr er zwei Begrenzungssteine und hinterließ Spuren im Rasen und an einem Baum. Er entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Gesamtsschaden beläuft sich auf 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Schenklengsfeld - Am Donnerstag, 29.04.2021, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer eines schwarzen Audi die K 17 aus Richtung Wüstfeld in Richtung Wippershain. Ein 16jähriger eines Leichtkraftrades aus Schenklengsfeld kam ihm entgegen. Der Pkw-Fahrer fuhr in einer Rechtskurve nach links auf die Fahrspur, wodurch der Kradfahrer nach rechts zog und in den Graben neben der Fahrbahn fuhr. Er wurde vom Krad geschleudert und blieb schwer verletzt im Graben liegen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfed unter Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei. hessen.de.

gefertigt:

Polizeistation Bad Hersfeld, Kehres, VAe

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell