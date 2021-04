Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geparktes Fahrzeug beschädigt - Pkw streift Fußgänger

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld - Am Mittwoch (28.04.), gegen 11:40 Uhr, parkte ein Mann aus Alsfeld seinen blauen Opel Astra auf dem Parkdeck eines Lebensmittelmarktes in der Georg-Dietrich-Bücking Straße in Alsfeld. Als er gegen 12:20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung hinten links an der Stoßstange fest. Vermutlich streifte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 800 EUR zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Pkw streift Fußgänger

Homberg - Am Mittwoch (28.04.), gegen 13:30 Uhr, erfasste eine Autofahrerin aus Homberg mit ihrem blauen VW beim Rückwärtsausparken auf einem Parkplatz in der Straße "Am Hohen Tor" eine lebensältere Fußgängerin. Die Frau, die hierdurch zu Fall kam, verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

