Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Schule - Diebstahl aus Auto - Lkw gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Schule

Wildeck-Obersuhl - Eine Grundschule im Rhädenweg wurde in der Zeit von Samstagmorgen (24.04.) bis Montagnachmittag (26.04.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Unbekannten in die Kellerräume des Gebäudes. Im Anschluss verließen die Täter das Objekt unerkannt, ohne etwas zu entwenden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Bebra - Am Donnerstagvormittag (29.04.) schlugen Unbekannte, in der Zeit zwischen 9:10 Uhr und 9:20 Uhr, auf einem Parkplatz in der Bismarckstraße die Fahrzeugscheibe eines roten VW Caddy ein. Aus dem Wagen entwendeten die Unbekannten Postbriefe. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lkw gestohlen

Bad Hersfeld - Von einem Speditionsgelände im Vlämenweg entwendeten Unbekannte in der Zeit von Donnerstagnachmittag (29.04.) bis Freitagmorgen (30.04.) einen weißen 3,5 Tonnen-Lkw der Marke IVECO mit dem Kennzeichen HEF-ZM 7. Zeugen konnten am Freitagmorgen (30.04.), gegen 2 Uhr, beobachten, wie der Lkw in die Straße "Rennhöfchen" einfuhr. Aufgrund der schmalen Straße wendeten die Täter das Fahrzeug wieder und kollidierten dabei leicht mit zwei Hauswänden sowie einem Baum. Im Anschluss flüchteten sie mit dem Lkw in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden beträgt circa 15.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell