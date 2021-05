Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeug beschädigt - Katalysatoren gestohlen - Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots)

Fahrzeug beschädigt

Fulda - In der Nacht auf Samstag (01.05.) beschädigten Unbekannte den linken Außenspiegel eines VW Golf. Das Auto war im Tatzeitraum in der Mittelstraße abgestellt. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysatoren gestohlen

Fulda - Aus dem Lagerraum eines Fahrzeughandels in der Frankfurter Straße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (02.05.) mehrere Katalysatoren im Wert von über 2.000 Euro. Durch Aufhebeln einer Türe gelangten die Täter in die Räumlichkeiten. Ob weitere Fahrzeugteile entwendet wurden, ist aktuell noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Fulda - Die beiden Kennzeichen KS-TG 1105 eines Ford Fiesta entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (02.05.). Das Auto parkte zur Tatzeit in der Georg-Antoni-Straße.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell