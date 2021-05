Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Motorradteilen

Vogelsbergkreis (ots)

Schotten - Auf dem Parkplatz des Hoherodskopfs entwendeten Unbekannte am Samstagnachmittag (01.05.), in der Zeit zwischen 13 Uhr und 13:30 Uhr, das amtliche Kennzeichen MR-DU 916 sowie dessen Halterung und die Blinker eines Motorrads der Marke Ducati. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell