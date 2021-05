Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: zu lauter Mercedes aus dem Verkehr gezogen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag kontrollierten Beamte des Polizeirevieres Böblingen gegen 20.00 Uhr einen 22 Jahre alten Mercedes-Fahrer im Bereich des Flugfelds in Böblingen, da ihnen dessen PKW übermäßig laut erschien. Im Zuge der ersten Begutachtung fielen ihnen Veränderungen im Bereich der Auspuffanlage auf. Die Beamten zogen hierauf eine weitere Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hinzu. Da sich der Verdacht, dass die Abgasanlage manipuliert worden sein könnte, erhärtete, wurde der Mercedes mit Einverständnis des 22-Jährigen sichergestellt. Am Mittwochmorgen wurde ein unabhängiges Gutachten durch eine Prüfstelle erstellt. Da der 22-Jährige die Veränderungen der Abgasanlage nicht gutachterlich überprüft und gegebenenfalls eintragen hatte lassen und das Motorengeräusch hierdurch erhöht war, erlosch nun die Betriebserlaubnis. Die Kennzeichen und der Fahrzeugscheinn wurden sichergestellt. Die Veränderung muss der junge Mann nun rückgängig machen. Erst nach Wiedererteilung der Betriebserlaubnis durch einen Gutachter, darf der Mercedes wieder am Straßenverkehr teilnehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell