Polizei Hagen

POL-HA: Bei Streit versehentlich über den Fuß gefahren

Hagen-Mitte (ots)

Am Donnerstag (16.12.2021) stritten sich ein Verkäufer (41 Jahre alt) und ein Warenanlieferer (48 Jahre alt) in der Elberfelder Straße. Gegen 11.45 Uhr diskutierten die beiden nach bisherigen Erkenntnissen über Wechselgeld. Der 41-Jährige gab bei der Polizei später an beleidigt worden zu sein. Nachdem der Warenanlieferer zu seinem Mercedes ging, wollte der Bochumer diesen noch einmal zur Rede stellen. Der 48-Jährige stieg jedoch in sein Fahrzeug und fuhr los. Der Verkäufer versuchte neben dem Mercedes herzulaufen, um das Gespräch fortsetzen zu können. Dabei fuhr der 48-Jährige dem Bochumer im weiteren Verlauf über den Fuß. Der Anlieferer entfernte sich zunächst von der Unfallörtlichkeit, kehrte jedoch wenig später zurück. Er gab an den Zwischenfall nicht bemerkt zu haben und nach einem Anruf eines anderen Mitarbeiters wieder zu dem Geschäft zurückgekehrt zu sein. Die Polizei Hagen geht aktuell davon aus, dass es sich nicht um eine vorsätzliche Körperverletzung handelt. Der Bochumer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

