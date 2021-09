Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Unruhestifter in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt festgestellt

Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden des 4. September 2021 wurde der Polizei vermeldet, dass zwei männliche Personen in der Waldemarstraße in Richtung Thomas-Müntzer-Platz unterwegs sind, die Straßenschilder und Pkw beschädigen sollen. Es habe mehrfach geknallt und gepoltert.

Die eingesetzten Polizeibeamten führten auf Grundlage der Personenbeschreibung eine Nahbereichsfahndung durch. Dabei stellten sie einen 24-jährigen Deutschen fest. Ein Atemalkoholtest zeigte 0,86 Promille an. Im Zuge der weiteren Aufklärung wurde bekannt, dass es sich bei seiner Begleitperson auch um einen 24-jährigen Deutschen handeln soll. Beide Männer sind zuvor noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten.

Insgesamt wurden bei vier Fahrzeugen die Antennen abgedreht und entwendet. Zudem ist eine Warnbake umgeworfen worden. Ein entstand kein Sachschaden.

Es wurde ein Strafanzeige wegen Diebstahls und Unterschlagung geringwertiger Sachen aufgenommen. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

