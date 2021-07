Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrerin stürzt - Beteiligter Lkw-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Bochum (ots)

Die Polizei Bochum sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am gestrigen Dienstag, 27. Juli, nach einem flüchtigen Lkw-Fahrer. Eine Radfahrerin musste ausweichen und stürzte.

Gegen 8.50 Uhr war eine 46-jährige Bochumerin mit ihrem Fahrrad auf der Hattinger Straße stadteinwärts unterwegs. Kurz nach der Einmündung Hüttenstraße in Höhe der dortigen Baustelle fuhr ein Lkw an der Frau vorbei. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr dieser so weit rechts, dass die Radfahrerin nach rechts ausweichen musste. Dadurch geriet sie in die dortigen Straßenbahnschienen und stürzte. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der oder die Unbekannte des blauen Lkws fuhr weiter, ohne sich um die Unfallregulierung zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem flüchtigen Lkw sowie nach weiteren Zeugen. Hinweise richten Sie bitte zur Geschäftszeit an 0234 909-5206.

