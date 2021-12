Polizei Hagen

POL-HA: Vater und Tochter beim Abbiegen übersehen - Fußgänger angefahren

Hagen (ots)

Am Freitag, 17.12.2021, um 07:30 Uhr, übersah ein 76-jähriger Daimler-Fahrer beim Linksabbiegen aus der Blumenstraße, bergab in die Königstraße, einen 32-jährigen Mann und dessen 6-jährige Tochter, die die Königstraße aus Sicht des Autofahrers von rechts nach links überqueren wollten. Der Fußgänger konnte seine Tochter noch aus dem Gefahrenbereich schubsen, bevor er von dem Pkw am Bein erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Er zog sich, ebenso wie seine Tochter, nur leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

MS

