Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Passagier verweigert sich der Maskenpflicht im Flugzeug

Frankfurt/Main (ots)

Ein 33-jähriger Mann weigerte sich auf seinem Flug von Moskau nach Frankfurt hartnäckig der Maskenpflicht an Bord nachzukommen. Gegen den russischen Staatsangehörigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und er musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 570EUR bezahlen. Das Flugpersonal des Lufthansa Fluges hatte die Bundespolizei bereits vor Ankunft in Frankfurt über den uneinsichtigen Passagier informiert. Nach der Landung zeigte sich der leicht alkoholisierte Mann zunächst auch den Beamten gegenüber uneinsichtig. Nach der Anzeige und einer weiteren Belehrung durch die Bundespolizisten kam er der Maskenpflicht letztendlich nach.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell