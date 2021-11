Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: In Pkw eingedrungen

Halver (ots)

Ein Unbekannter ist am Montag um 4.21 Uhr in einen an der Goethestraße geparkten Pkw eingedrungen und hat Kleingeld aus einer Ablage gestohlen. Eine Videoaufnahme zeigt, wie sich eine unbekannte Person zu diesem Zeitpunkt an dem Wagen zu schaffen macht. In derselben Nacht wurden am Höveler Weg aus einem Pkw ein Paket mit Schuhen und ein Portemonnaie gestohlen. Die Polizei warnt: Autos sind keine Tresore! Fahrer sollten auch bei kurzen Aufenthalten (zum Brötchenholen, zum Spazieren, ...) keine Wertsachen im Fahrzeug liegen lassen - weder vermeintlich "versteckt", noch offen ersichtlich. Oft genügt bereits das Kleingeld in der Mittelkonsole als Anreiz für Autoknacker. Der Schaden am Fahrzeug ist dann oft mehrfach höher als der Wert der Beute. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell