Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Keller und Fahrzeuge

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind zwischen dem 15. Juli und dem vergangenen Montag an der Mendener Straße in einen Keller eingebrochen. Sie öffneten den Keller gewaltsam und stahlen mehrere Elektrogeräte und ein Fahrrad. An der Rembrandstraße wurde in der Nacht zu Montag ein BMW 335d durchwühlt. Der oder die Täter entwendeten lediglich einen Verbandskasten aus dem Kofferraum. Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurde an der Stormstraße die Heckschreibe eines geparkten Mercedes Benz A 170/169 beschädigt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell