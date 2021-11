Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Euskirchen-Frauenberg (ots)

Am Donnerstag, den 11.11.2021, um 11:01 Uhr befuhr ein 82-jähriger Pkw-Fahrer aus Würselen und eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich die A1 in dieser Reihenfolge und beabsichtigten an der Autobahnausfahrt Euskirchen-Frauenberg nach rechts auf die Landstraße 264 in Fahrtrichtung Zülpich abzubiegen. Der vorausfahrende Fahrzeugführer musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Die 36-jährige Fahrerin fuhr auf den stehenden Pkw des Mannes auf. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und wollten selbständig einen Arzt aufsuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell