Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Unfall: Radfahrer und Zeugen gesucht

Kall (ots)

Ein Radfahrer ohne Beleuchtung kreuzte am Mittwoch (17.45 Uhr) auf der unbeleuchteten Umleitungsstrecke die Fahrbahn eines aus Richtung Bahnhofstraße kommenden Pkw, der in Richtung "Am Hallenbad" fuhr.

Der Radfahrer wurde von dem Pkw erfasst und stürzte nachfolgend gegen einen abgestellten Pkw.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Radfahrer erlitt eine blutende Verletzung im Gesicht und wurde möglicherweise auch an den Beinen verletzt, da er humpelte.

Vor Eintreffen der Polizei entfernte er sich zu Fuß mit seinem Rad unerlaubt vom Unfallort.

Beschreibung:

ca. 170cm groß

30-35 Jahre alt kurz rasierte Haare osteuropäisches Erscheinungsbild russischer Akzent schwarze Arbeitskleidung ohne Reflektoren schwarze Kappe und schwarze Handschuhe dunkles Trekkingfahrrad mit angebauten Schutzblechen (vorderes durch Unfall abgebrochen) keine Beleuchtung am Fahrrad

Die Polizei sucht den Radfahrer und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell