Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Verletzten

Zülpich (ots)

Gestern Morgen (09.11.2021) gegen 8.21 Uhr kam es in Zülpich zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen befuhr die Landstraße 61 und wollte auf die Bundesstraße 56n in Richtung Zülpich abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Zülpich die Bundesstraße 56n Richtung Euskirchen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrerinnen wurden verletzt und kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus wo sie ambulant behandelt wurden. Die Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

