Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ausgebranntes Kleinkraftrad in Gartenzufahrt aufgefunden

Mechernich (ots)

Am Dienstag (09.11.2021) gegen 15.28 Uhr wurde in Mechernich in der Pfarrer-Bergsch-Straße ein ausgebranntes Kleinkraftrad aufgefunden. Die Umfriedung des Wohnhauses wurde durch das Feuer leicht beschädigt. Der Halter konnte noch nicht ermittelt werden. Das Kraftrad wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

