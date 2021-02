Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll stellt 90 g Marihuana sicher

20-Jähriger schmuggelte die Drogen aus den Niederlanden nach Deutschland

Bremen (ots)

Am Freitag, 19. Februar 2021 konnte der Zoll bei einer Kontrolle eines aus den Niederlanden kommenden PKW auf dem Rastplatz Rheiderland bei Weener (Landkreis Leer) an der BAB 31 rund 90 Gramm Marihuana sicherstellen. Der 20-jährige Fahrer gab zunächst an, keine verbotenen Waren mitzuführen. Die Zöllner gaben sich mit der Auskunft jedoch nicht zufrieden und schauten sich den Innenraum des PKW genauer an. In einer Plastiktüte unter dem Beifahrersitz kamen dann die Drogen zum Vorschein.

"Wir führen regelmäßig Kontrollen von Fahrzeugen durch, die aus EU-Nachbarländern nach Deutschland einreisen", erläutert Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen. "Dabei achten wir besonders auf Betäubungsmittel und Waffen. Denn auch innerhalb von Europa ist das Verbringen von Drogen und Waffen nach Deutschland streng verboten und wird sofort geahndet", so Tödter weiter.

Gegen den 20-Jährigen wurde noch vor Ort ein Strafverfahren eröffnet. Seine Fahrt konnte er anschließend fortsetzen. Die Drogen haben einen geschätzten Straßenverkaufspreis von rund 800,00 Euro.

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell