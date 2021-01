Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll stellt über 16 Kilo Marihuana sicher

Drogen waren in einem Transporter mit doppelten Boden versteckt

Bremen (ots)

Am Montag, 11. Januar 2021 hat der Zoll bei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle eines Kleintransporters auf dem Rastplatz Nesse-Ost an der A 27 über 16 Kilo Marihuana sichergestellt. Der neunzehnjährige Fahrer verneinte zu Beginn die Fragen der Zöllner nach mitgeführten verbotenen Gegenständen. Bei der Kontrolle der nahezu leeren Ladefläche fiel den Beamten auf, dass sich der anscheinend neu eingezogene Boden an einer Stelle leicht anheben ließ. Der hinzugezogene Rauschgiftspürhund "Gonzo" zeigte ebenfalls starkes Interesse an, sodass der Fahrzeugboden aufgebrochen wurde und das Marihuana sowie über 40.000 Euro Bargeld zum Vorschein kamen.

"16 Kilo Marihuana bei einer Fahrzeugkontrolle sicherzustellen ist durchaus ein großer Erfolg", freut sich Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen. "Immerhin kann man einen Straßenverkaufswert von rund 130.000 Euro annehmen", so Tödter weiter.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen hat der Bremer Dienstsitz des Zollfahndungsamtes Hannover übernommen.

