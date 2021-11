Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bautrockner und Ventilatoren entwendet

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum vom 08.11.2021 und 09.11.2021 zwischen 18 Uhr und 7.30 Uhr wurden in der Berliner Straße in Euskirchen drei Bautrockner und zwei Ventilatoren aus Kellerräumlichkeiten angrenzend zur Neustraße entwendet. Der Schadenswert liegt in einem hohen vierstelligen Euro-Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

